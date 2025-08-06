Олег Шумейко

Дніпро оголосив про перехід захисника Сі Джей Вільямсона.

До складу чемпіона України американець перебрався з Рівного. У сезоні-2024/25 Вільямсон був визнаний найкращим легіонером Суперліги. За 15 матчів у середньому захисник набирав 18.5 очка, 6.6 підбирання, 2.5 передачі, 1 блок-шот та 2.1 перехоплення.

Нагадаємо, що Дніпро зіграє у кваліфікації Кубка Європи FIBA зіграє проти румунської Корони Брашов 24 вересня та 1 жовтня.