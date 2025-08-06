Дніпро посилився найкращим легіонером Суперліги перед виступом у Кубку Європи FIBA
Минулого сезону Вільямсон виступав за Рівне
16 хвилин тому
Фото: ФБУ
Дніпро оголосив про перехід захисника Сі Джей Вільямсона.
До складу чемпіона України американець перебрався з Рівного. У сезоні-2024/25 Вільямсон був визнаний найкращим легіонером Суперліги. За 15 матчів у середньому захисник набирав 18.5 очка, 6.6 підбирання, 2.5 передачі, 1 блок-шот та 2.1 перехоплення.
Нагадаємо, що Дніпро зіграє у кваліфікації Кубка Європи FIBA зіграє проти румунської Корони Брашов 24 вересня та 1 жовтня.
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