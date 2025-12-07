Олег Гончар

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) продовжила заборону на участь російських та білоруських збірних і клубів у турнірах до середини лютого 2026 року.

Центральна рада FIBA ухвалила рішення зберегти статус-кво для Росії та Білорусі до засідання виконавчого комітету в лютому 2026-го, що відбудеться після сесії МОК у Мілані.

Федерація зазначила, що у випадку, коли ситуація дозволить, вона готова вжити надзвичайних заходів для участі гравців з цих федерацій в Олімпійських іграх-2028, враховуючи, що кваліфікація триває, а вони не зможуть брати участь у ключових турнірах 2026–2027 років.

Заборона участі росіян діє з березня 2022-го через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Вона стосується національних команд і всіх клубів РФ та РБ у чоловічому та жіночому баскетболі.