Денис Сєдашов

Президент FIBA Хорхе Гарбахоса прокоментував створення європейської баскетбольної ліги NBA, старт якої запланований на 2027 рік. За його словами, співпраця з північноамериканською лігою може стати великим кроком для розвитку європейського баскетболу. Слова наводить AS.

Гарбахоса наголосив, що NBA добре розуміє цінності європейської спортивної моделі, а взаємини між сторонами вже давно будуються на довірі.

NBA краще інших розуміє цінності європейської моделі. У нас відносини, засновані на довірі й часі. Якщо додати до цього пристрасть до баскетболу, цифри сходяться. NBA — найкращий у світі генератор комерційного обсягу, але водночас ліга поважатиме європейські цінності. Для мене це звучить дуже привабливо. Хорхе Гарбахоса

Він підкреслив, що новий турнір буде відкритим, а участь у ньому зможе брати будь-який клуб, незалежно від моделі франшиз.

Будь-яка команда з Іспанії, Туреччини чи Італії матиме право грати в цьому турнірі. У майбутньому 20–30% учасників кваліфікуватимуться за спортивним принципом, з чесним розподілом призових. Нічого ще не підписано. Хорхе Гарбахоса

Гарбахоса також згадав, що сучасні європейські турніри значно перевантажені і не завжди враховують інтереси гравців.

Коли я грав у Євролізі з 24 командами, щоб стати чемпіоном, достатньо було 24 матчів. А зараз лише перший етап — це вже 38 ігор плюс поїздка до Дубая на Фінал чотирьох. Хорхе Гарбахоса

