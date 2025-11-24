«Нарешті амбіції національних ліг будуть реалізовані». Президент FIBA — про новий проект NBA
Хорхе Гарбахоса наголосив, що майбутня європейська ліга NBA буде більш збалансованою
близько 7 годин тому
Президент FIBA Хорхе Гарбахоса прокоментував створення європейської баскетбольної ліги NBA, старт якої запланований на 2027 рік. За його словами, співпраця з північноамериканською лігою може стати великим кроком для розвитку європейського баскетболу. Слова наводить AS.
Гарбахоса наголосив, що NBA добре розуміє цінності європейської спортивної моделі, а взаємини між сторонами вже давно будуються на довірі.
NBA краще інших розуміє цінності європейської моделі. У нас відносини, засновані на довірі й часі. Якщо додати до цього пристрасть до баскетболу, цифри сходяться. NBA — найкращий у світі генератор комерційного обсягу, але водночас ліга поважатиме європейські цінності. Для мене це звучить дуже привабливо.
Він підкреслив, що новий турнір буде відкритим, а участь у ньому зможе брати будь-який клуб, незалежно від моделі франшиз.
Будь-яка команда з Іспанії, Туреччини чи Італії матиме право грати в цьому турнірі. У майбутньому 20–30% учасників кваліфікуватимуться за спортивним принципом, з чесним розподілом призових. Нічого ще не підписано.
Гарбахоса також згадав, що сучасні європейські турніри значно перевантажені і не завжди враховують інтереси гравців.
Коли я грав у Євролізі з 24 командами, щоб стати чемпіоном, достатньо було 24 матчів. А зараз лише перший етап — це вже 38 ігор плюс поїздка до Дубая на Фінал чотирьох.
