Збірна України після вдалого старту у кваліфікації чемпіонату світу піднялася у рейтингу FIBA
Тепер «синьо-жовті» посідають 40 місце
близько 2 годин тому
Фото: FIBA
FIBA оновила рейтинг чоловічих збірних після матчів першого ігрового вікна у рамках відбору чемпіонату світу-2027.
Збірна України завдяки перемогами над Грузією та Данією піднялася з 41 на 40 сходинку. Суперники «синьо-жовтих» у квартеті Іспанія йде сьомою, Грузія – двадцятою, а Данія розташовується на 59 місці.
Наступні поєдинки кваліфікації синьо-жовті проведуть 27 лютого та 2 березня 2026 року – суперником буде збірна Іспанії.
