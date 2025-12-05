Олег Шумейко

FIBA оновила рейтинг чоловічих збірних після матчів першого ігрового вікна у рамках відбору чемпіонату світу-2027.

Збірна України завдяки перемогами над Грузією та Данією піднялася з 41 на 40 сходинку. Суперники «синьо-жовтих» у квартеті Іспанія йде сьомою, Грузія – двадцятою, а Данія розташовується на 59 місці.

Наступні поєдинки кваліфікації синьо-жовті проведуть 27 лютого та 2 березня 2026 року – суперником буде збірна Іспанії.