Фінікс обіграв Індіану, Юта поступилася Атланті
Торонто впевнено виграла у Клівленда
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Клівленд – Торонто 113:126 (30:29, 24:38, 31:23, 28:36)
Клівленд: Мітчелл 31 + 6 передач + 7 втрат, Хантер 16 + 6 передач, Меррілл 12, Е. Моблі 7 + 9 підбирань, Аллен 6 + 8 підбирань – старт; Томлін 18, Портер 10, Проктор 7, Брайант 4, Уейд 2, Ненс 0, Траверс 0.
Торонто: Барнс 28 + 10 підбирань + 8 передач + 5 блок-шотів, Куїклі 25 + 6 передач, Пелтль 20 + 7 підбирань, Інгрем 11, Барретт 9 + 9 підбирань – старт; Мамукелашвілі 13, Шед 8+7 передач, Дік 6, Уолтер 4, Беттл 2, Темпл 0.
Юта – Атланта 122:132 (33:42, 34:38, 36:23, 19:29)
Юта: Маркканен 40 + 7 підбирань, Бейлі 21, Джордж 19 + 7 передач, Нуркіч 10 + 10 підбирань + 8 передач + 5 перехоплень + 6 втрат, Михайлюк 0 – старт; Коллієр 10+7 передач, Сенсабо 9, Філіповські 8+9 підбирань, Лав 3, Вільямс 2.
Атланта: Оконгву 32 + 11 підбирань, Джонсон 31 + 18 підбирань + 14 передач + 7 перехоплень + 6 втрат, Александер-Уокер 16, Різаше 11, Деніелс 2 – старт; Крейчі 20, Кеннард 12, Гуйє 8, Воллес 0, Ньюелл 0.
Фінікс – Індіана 133:98 (31:23, 39:29, 36:32, 27:14)
Фінікс: Букер 33 + 7 передач, Брукс 32, Аллен 12, О’Ніл 5, Річардс 4 – старт; Ігодаро 17+7 підбирань, Гудвін 10+10 підбирань + 6 передач, Гіллеспі 10, Ліверс 3, Данн 3, Флемінг 2, Малуач 2, Хейс-Девіс 0.
Індіана: Нембхард 21 + 9 передач, Сіакам 19, Несміт 10, Бредлі 10, Робінсон-Ерл 6 + 7 підбирань – старт; Джексон 8, Шеппард 6, Макконнелл 5, Хафф 3, Денніс 3, Пітер 3, Уокер 2, Морріс 2.