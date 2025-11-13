Зірка НБА – про Михайлюка: «Він неухильно покращується»
Маркканен відзначив, що на Свята покладають велику відповідальність
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Зірковий форвард Юти Лаурі Маркканен оцінив прогрес товариша по Джаз Святослава Михайлюка. Фіна цитує Суспільне Спорт:
Я грав проти нього на міжнародних іграх, я знаю його зі студентських часів. Він неухильно покращується. Я щасливий, що він знайшов роль у команді, яку може реалізовувати. Він робить для нас хорошу роботу. Тепер він у клубі, де йому доводиться багато грати, і на ньому лежить велика відповідальність. Я радий за нього.