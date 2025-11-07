Фінікс розгромив Кліпперс у домашньому матчі
Санс здобули впевнену перемогу завдяки Гріну
близько 2 годин тому
Фінікс розгромив Кліпперс у домашньому матчі Санс здобули впевнену перемогу 115:102 Фінікс здобув переконливу перемогу над Кліпперс 115:102 у домашньому матчі регулярного чемпіонату НБА.
Фінікс Санс здобув переконливу перемогу над Лос-Анджелес Кліпперс з рахунком 115:102 у домашньому матчі регулярного чемпіонату НБА. Гра завершилася з перевагою Фінікса в 13 очок, а ключову роль зіграв Джейлен Грін, який набрав 29 очок.
НБА. Регулярний чемпіонат
Фінікс – Кліпперс 115:102 (31:27, 17:24, 40:23, 27:28)
Фінікс: Грін 29, Букер 24 + 7 передач, Аллен 18, О’Ніл 17, Вільямс 13 + 10 підбирань – старт; Данн 10, Річардс 3, Гіллеспі 1+7 передач, Гудвін 0, Хейс-Девіс 0, Ігодаро 0, Флемінг 0, Малуач 0.
Кліпперс: Зубац 23 + 11 підбирань, Д. Джонс 10, Данн 9 + 6 передач, Біл 5, Батюм 0 – старт; Крісті 17, Коллінз 13, Богданович 12, Б. Лопес 6, Нідерхойзер 4, Пол 2, Телфорт 1, Браун 0+7 підбирань.
Результати матчів НБА за 6 листопада.