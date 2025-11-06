Олег Шумейко

Юта у матчі регулярного чемпіонату НБА поступилася Детройту (103:114).

Атакувальний захисник Джаз Святослав Михайлюк провів на майданчику 36 хвилин. За відведений час укарїнець набрав 28 очок (4/5 2-очкові, 6/11 3-очкові, 2/3 штрафні), зробив 2 підбирання, 2 передачі та одне перехоплення при одному фолі та одній втраті. Це найкращий за результативністю виступ Михайлюка у НБА. Попереднім рекордом були 27 очок у матчі за Юту з Оклахомою-Сіті у сезоні-2024/25.

