Фінляндія сенсаційно обіграла Грузію та вийшла до півфіналу Євробаскету-2025
Фіни дуже впевнено перемогли суперника
близько 1 години тому
У Ризі завершився чвертьфінальний матч Євробаскету-2025, у якому збірна Фінляндії здобула перемогу над Грузією з рахунком 93:79.
Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард Грузії Олександр Мамукелашвілі з 22 очками. У складі Фінляндії найкращим був Мікаель Янтунен, який набрав 19 очок.
У другій половині матчу двоє гравців Грузії – Гога Бітадзе та Торніке Шенгелія – отримали дискваліфікуючі фоли та залишили майданчик, що суттєво послабило команду.
Євробаскет-2025. Чвертьфінал
Фінляндія – Грузія – 93:79 (24:20, 23:19, 24:21, 22:19)
Фінляндія: Янтунен (19), Маркканен (17), Маджуні (15), Салін (14), Нкамхуа (8), Валтонен (8), Муурінен (7), Літтл (3), Грандісон (2), Мадсен, Густавсон, Сеппяля.
Грузія: Мамукелашвілі (22), Санадзе (19), Шенгелія (18), Бітадзе (14), Буржанадзе (2), Шермадіні (2), Болдуін (2), Андронікашвілі, Джинчарадзе, Корсантія, Певадзе, Очхікідзе.
У півфіналі Фінляндія зіграє з переможцем пари Німеччина – Словенія. В іншому півфіналі Греція протистоятиме Туреччині.