Греція обіграла Литву та вийшла до півфіналу Євробаскету-2025
Адетокунбо приніс збірній Греції 29 очок у переможному чвертьфіналі в Ризі
20 хвилин тому
В Ризі в чвертьфіналі чемпіонату Європи з баскетболу-2025 збірна Греції здобула перемогу над Литвою з рахунком 87:76.
Греки домінували в третій чверті, що забезпечило їм комфортну перевагу. Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард Греції Янніс Адетокунбо, який набрав 29 очок, додав 6 підбирань і 2 передачі. У складі Литви найкращим був центровий Йонас Валанчюнас, який записав на свій рахунок 24 очки, 15 підбирань і 1 передачу.
Євробаскет-2025. Чвертьфінал
Литва – Греція – 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23)
Литва: Валанчюнас (24), Величка (12), Радзявичюс (10), Гедрайтіс (7), Сірвідіс (6), Нормантас (5), Блажевич (4), Саргюнас (4), Седекерскіс (3), Тубеліс (1), Бірутіс.
Греція: Адетокунбо Я. (29), Толіопулос (17), Слукас (11), Папаніколау (8), Дорсі (6), Самонтуров (5), Мітоглу (5), Адетокунбо К. (4), Калаїцакис (2), Ларенцакіс, Кацівеліс, Адетокунбо Т.
У півфіналі Греція зустрінеться з Туреччиною, яка раніше перемогла Польщу.