Туреччина здолала Польщу в чвертьфіналі Євробаскету-2025
Алперен Шенгюн оформив трипл-дабл і став ключовим героєм перемоги турків у Ризі
близько 1 години тому
В Ризі в рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2025 збірна Туреччини здобула впевнену перемогу над Польщею з рахунком 91:77.
Турки домінували у другій чверті (27:13), що стало ключовим фактором їхньої перемоги.
Найрезультативнішим гравцем Туреччини став центровий Алперен Шенгюн, який оформив трипл-дабл: 19 очок, 12 підбирань і 10 передач. У складі Польщі найкращу результативність показали Джордан Лойд і Матеуш Понитка, які набрали по 19 очок. Лойд також додав 3 підбирання та 2 передачі.
Євробаскет-2025. Чвертьфінал
Туреччина — Польща — 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27)
Туреччина: Шенгюн (19), Ларкін (13), Хазер (13), Сипахи (11), Осман (10), Коркмаз (10), Османі (10), Бона (5), Шанли, Бітім, Йилмаз, Юртсевен.
Польща: Лойд (19), Понитка (19), Соколовскі (13), Дзева (11), Плута (9), Бальцеровскі (3), Олейничак (3), Запала, Гело, Лончиньскі, Михалак, Жолнеревич.
Туреччина вийшла до півфіналу, де зіграє з переможцем пари Литва – Греція.
Поділитись