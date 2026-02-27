Форвард збірної України Іван Ткаченко висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про матчі кваліфікації ЧС-2027 з Іспанією:

Акцент на тренуваннях ми робимо на швидкості нашого суперника, тому що іспанці завжди грають дуже швидко. Вони виступають в найкращій лізі в Європі. Робимо акцент на тому, що після наших атак в нападі, ми мусимо швидко повертатись у захист та намагатись зупинити їх.

Нам звичайно важко через травму Іссуфа Санона, тому що він основний гравець нашої команди. Дуже прикро, що він не приїхав, але у нас є достатньо гравців. Повернувся Віталій Зотов, він повинен допомогти Олександру Ковляру на позиції. Також вони можуть грати одночасно на майданчику: Віталій буде грати першим номером, а Олександр – другим. Травма Максима Кличка – прикро. Він потенційно гарний гравець, але йому ще потрібно набратись досвіду.

(Перемоги над Данією та Грузією) не стали для нас несподіванкою, тому що ми граємо кожну гру на максимум і з максимальною самовіддачею. Мінімум до гри з Грузією ми підходили як андердоги, але нівелювали це за рахунок агресивності в нападі. І коли ти добре граєш в захисті – все виходить в нападі. Не можу сказати, що ми були здивовані нашими перемогами. Ми виходили з впевненістю на кожну гру.

Ми взагалі граємо, щоб зайняти якомога вище місця, щоб покращити своє становище у подальших раундах змагань, тому що чим вище ти займаєш місце, тим слабше в наступному раунді ти отримаєш суперника.

Звісно (відсутність гравців Євроліги) це полегшує завдання, але Ліга Іспанії – це найкраща ліга Європи. Весь склад, окрім декількох гравців, грає в цьому чемпіонаті. Взагалі не потрібно недооцінювати, тому що Іспанія – дворазові чемпіони. Тим паче, у них кожен гравець може нівелювати втрату іншого баскетболіста.

Я не можу виділити якогось гравця конкретно, тому що вони грають у командний баскетбол. Тим паче, що зараз у них не буде основних гравців в Євролізі – вони будуть грати в командний баскетбол. Треба налаштовуватись оборонятись проти всіх гравців.

Якщо ми будемо грати на максимум, а ми будемо, то шанси є. Шанси є завжди – все залежить від бажання, а воно у нас велике. Всі хочуть перемогти дворазових чемпіонів. Ми будемо намагатись це зробити, бо це важливо для нашого турнірного становища, щоб зайняти перше місце в групі. Будемо битися за кожного з нас, за країну. Ми не можемо грати без настрою і без самовіддачі.