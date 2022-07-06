Форвард збірної України розповів, як перемогти іспанців в заключному матчі першого раунду кваліфікації ЧС-2023

Українці вийшли в наступний раунд відбору на планетарну першість

Фото: ФБУ

Форвард збірної України Іван Ткаченко прокоментував пресслужбі ФБУ результат матчу з Північною Македонією в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2023:



Які враження від матчу проти Північної Македонії?

Добре почали, влучили, були гарні кидки. Свят забив пару важких, але, як я розумію, він таке забиває — тож все нормально. Мяч добре рухався на старті, але наприкинці другої чверті почали після першого пік-н-ролу кидати та не догравали сети до кінця. Завелися, подумали, що, якщо заб’ємо все в першій чверті, то і надалі забиватимемо. В цьому матчі головне було не дивитися на цього на суперника, як на аутсайдера. Вийти зарядженими, щоб готуватися до матчу проти Іспанії з позитивними думками. Зрозуміло, що македонці виходили розкуті, адже вже нічого не втрачали.

Ти нещодавно дебютував за збірну і вже регулярно отримуєш ігровий час. Вже більше впевненості в національній команді?

Впевненість прийшла навіть не в плані гри, а в контексті відчуття колективу. Зараз я тут свій, у нас чудовий мікроклімат у команді, за рахунок чого не боюся брати на себе ініциативу.

Як відреагував на результат матчу Грузія — Іспанія?

Так, результат неочікуваний, мабуть самі іспанці не очікували. Нічого страшного, тепер треба обігрувати іспанців. Після перемоги над грузинами ми вже відійшли і тепер повна концентрація на іспанцях, адже нам дуже важливо виривати цю перемогу, причому з певною перевагою.

Перший матч проти іспанців був особливим. Чим тобі запам’яталася та гра в Кордові, яка відбулася 24 лютого.

Перше, що пам'ятаю, коли зателефонувала мати о 4 годині ранку. Батьки завжди прокидаються так рано і я не подумав, що сталося щось погане. Потім зателефонувала і дружина, яка сказала, що почалася війна. Я той матч пам’ятаю дуже епізодично. Пам’ятаю свій перший штрафний і лише аплодисменти іспанських фанів після матчу. Все дуже швидко проймануло.

У іспанців склад у порівнянні з матчем у лютому особливо не змінився. Як потрібно зіграти проти них, щоб здобути перемогу?

Як і казав тренер ще перед першим матчем, вони візьмуть все що ми їм дамо. Ми дали їм багато свободи, вони все влучили. Тим більше, що грали на їхньому майданчику, а там вони забили всі кидки, які ми залишили відкритими. Треба нав’язати боротьбу, тиснути на них і битися. У нас є сили на цей матч і через те, що у нас дуже дружній колектив, ми один одному за цей місяць абсолютно не набридли. У нас всі на позитиві і можемо тренуватися разом ще місяць.

Нагадаємо, що українці пройшли в другий раунд відбору ЧС-2023.