Голден Стейт переміг Юту, Денвер здолав Мемфіс, Фінікс програв Х'юстону
Новий Орлеан виграв у Чикаго, Детройт виявився сильнішим за Індіану
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Індіана – Детройт 117:122 (32:35, 23:36, 33:30, 29:21)
Індіана: Сіакам (24 + 8 підбирань), Матьюрін (14), Немгард (12 + 4 перехоплення), Джексон (9), Шеппард (0) — старт; Робінсон-Ерл (10), Вокер (21), Бредлі (0), Хафф (11), Макконнелл (16), Меттьюз (0).
Детройт: Каннінгем (24 + 11 підбирань), Дюрен (17 + 12 підбирань), Томпсон (13), Гарріс (12), Робінсон (9) — старт; Стюарт (9), Голланд (0), Грін (2), Леверт (19), Айві (12), Дженкінс (5).
Торонто – Клівленд 110:99 (29:32, 28:22, 31:22, 22:23)
Торонто: Інгрем (37 + 7 підбирань), Барнс (18 + 11 підбирань), Куїклі (11 + 7 передач), Пелтль (7 + 13 підбирань), Волтер (5) — старт; Мамукелашвілі (12 + 9 підбирань), Беттл (3), Мюррей-Бойлс (4), Агбаджі (4), Шед (9 + 7 передач), Дік (0).
Клівленд: Мітчелл (17 + 8 передач), Тайсон (15 + 9 підбирань), Моблі (14), Болл (8 + 7 підбирань + 7 передач), Ненс-молодший (6) — старт; Лівінгстон (7), Траверс (5), Томлін (14), Брайант (5), Проктор (8).
Бруклін – Нью-Йорк 100:113 (26:24, 22:27, 27:38, 25:24)
Бруклін: Клауни (31), Портер (16), Дьомін (9), Клекстон (8), Мейн (6) — старт; Вілсон (6), Лідделл (0), Шарп (5 + 8 підбирань), Мартін (4 + 7 підбирань), Етьєнн (0), Пауелл (15).
Нью-Йорк: Таунс (37 + 12 підбирань), Брансон (27), Бріджес (16), Макбрайд (9), Гарт (7 + 12 підбирань + 7 передач) — старт; Ябуселе (3), Джемісон (0), Евбуомван (0), Дадьє (0), Діавара (0), Хукпорті (0), Кларксон (12), Колек (2).
Маямі – Даллас 106:102 (20:19, 32:25, 28:28, 26:30)
Маямі: Хірро (24 + 7 підбирань), Уейр (20 + 18 підбирань), Адебайо (17), Ларссон (9), Мітчелл (8) — старт; Фонтеккйо (8), Джонсон (7), Хакес-молодший (13 + 7 підбирань), Сміт (0).
Даллас: Вашингтон (27 + 8 підбирань), Крісті (15), Флегг (12 + 7 підбирань), Вільямс (12), Геффорд (11 + 11 підбирань) — старт; Пауелл (0), Мартін (0), Маршалл (7), Сіссе (0), Томпсон (13), Рассел (0), Нембхард (2 + 8 передач), Гарді (3).
Мемфіс – Денвер 115:125 (23:27, 31:35, 31:31, 30:32)
Мемфіс: Веллс (22), Джексон (16), Вільямс (6 + 7 передач), Кауард (5), Іді (2) — старт; Альдама (12), Лендейл (26 + 10 підбирань), Колдуелл-Поуп (8), Кончар (0), Спенсер (18).
Денвер: Мюррей (29 + 8 передач), Вотсон (27), Джонсон (18), Йокіч (17 + 10 підбирань + 16 передач), Джонс (0) — старт; Ннаджі (6), Валанчунас (6), Хардуей-молодший (13), Браун (9).
Мілуокі – Портленд 103:115 (27:32, 26:33, 21:30, 29:20)
Мілуокі: Кузма (15), Тернер (13 + 11 підбирань), Роллінз (10 + 7 передач), Ґрін (6), Сімс (0) — старт; Портіс (22), Адетокумбо (3), Ненс (0), Гарріс (0), Коффі (0), Трент-мол. (12), Джексон (3), Ентоні (16), Сірс (3).
Портленд: Грант (35), Авдія (22), Клінган (14 + 12 підбирань), Камара (13 + 7 підбирань), Сіссоко (3) — старт; Мюррей (2), Вільямс (8 + 4 блок-шоти), Ріт (3), Ханьсен (0), Лав (13), Рупер (2).
Новий Орлеан – Чикаго 143:130 (37:30, 37:28, 34:35, 35:37)
Новий Орлеан: Вільямсон (29), Мерфі (20), Бей (20 + 14 підбирань), Фірс (15), Квін (8) — старт; Міссі (14 + 13 підбирань), Альварадо (16 + 8 підбирань + 8 передач), Піві (10 + 4 перехоплення), Макгауенс (11).
Чикаго: Досунму (28), Вайт (24 — 5 втрат), Гідді (21 + 7 підбирань — 5 втрат), Бузеліс (10), Вільямс (6) — старт; Сміт (13), Філліпс (7), Ессенге (0), Картер (11), Джонс (10 + 11 передач).
Фінікс – Х'юстон 92:114 (23:30, 27:29, 25:25, 17:30)
Фінікс: Брукс (29), Букер (18 — 6 втрат), О’Ніл (12), Гудвін (7 — 5 втрат), Річардс (4 + 11 підбирань) — старт; Гейс (1), Ліверс (0 + 7 підбирань), Ігударо (2), Флемінг (0), Малуач (0), Гіллеспі (16), Буєя (3).
Г'юстон: Томпсон (28 + 7 підбирань + 8 передач), Шенгюн (18), Сміт (17 + 7 підбирань), Окоги (9), Шеппард (7) — старт; Ґрін (0), Кроуфорд (0), Адамс (6 + 7 підбирань), Капела (2), Голлідей (22), Девісон (5).
Голден Стейт – Юта 134:117 (26:35, 41:20, 39:29, 28:33)
Голден Стейт: Каррі (31), Батлер (18 + 7 передач), Муді (15), Пост (9), Пейтон (9 + 8 передач) — старт; Джексон-Девіс (5), Сантос (9), Гілд (20), Спенсер (3), Подземскі (6), Річард (9).
Юта: Джордж (28 + 7 передач), Бейлі (21), Маркканен (17), Нуркіч (8 + 9 підбирань), Михайлюк (2) — старт; Андерсон (12 + 7 підбирань), Філіповські (11 + 8 підбирань), Сенсабо (16), Коллієр (2), Клейтон-мол. (0).
Сакраменто – Міннесота 117:112 OT (23:27, 23:27, 31:28, 24:19, 16:11)
Сакраменто: Дерозан (33), Мюррей (26 + 15 підбирань), Вестбрук (7 + 7 передач), Лавін (7), Юбенкс (2) — старт; Ачіува (10 + 7 підбирань), Рейно (1), Шредер (6 + 9 передач), Монк (22), Елліс (0), Кліффорд (3).
Міннесота: Едвардс (43 + 7 підбирань), Рендл (17 + 10 підбирань — 6 втрат), Дівінченцо (17), Ґобер (11 + 13 підбирань), Макденіелс (6 + 8 підбирань) — старт; Рід (15 + 7 підбирань), Конлі (3), Кларк (0), Шеннон (0), Діллінгем (0).