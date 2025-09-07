Головний фаворит Євробаскету-2025 вилетів на старті плей-оф
Сербія у 1/8 фіналу поступилася Фінляндії
близько 2 годин тому
У Латвії розпочався розіграш плей-оф Євробаскету-2025 серед чоловічих команд. У 1/8 фіналу Туреччина переграла Швецію, Німеччина розгромила Португалію, Литва впоралася з Латвією, а Фінляндія створила головну сенсацію турніру, шокувавши Сербію.
Євробаскет-2025. 1/8 фіналу
Туреччина – Швеція 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24)
Туреччина: Шенгюн 24 + 16 підбирань + 6 передач + 2 блок-шота, Осман 17, Османі 14 + 9 підбирань, Хазер 11+ 6 підбирань, Ларкін 10, Коркмаз 5, Бона 4, Бітім 0, Санлі 0, Сіпахі 0, Юртсвен 0
Швеція: Гаакансон 16 + 5 передач, Ларссон 15 + 4 передачі, Гаддефорс 15 + 7 підбирань, Біргандер 14 + 13 підбирань + 4 передачі + 3 блок-шота, Пантцар 10 + 6 передач, Андерссон 5, Рамстедт 4, Борг 0, Нджіє 0, Фальк 0, Маркуссон 0, Спайрес 0
Німеччина – Португалія 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7)
Німеччина: Вагнер 16 + 7 підбирань + 5 передач, Шредер 16 + 3 підбирання + 3 передачі, Бонга 15 + 7 підбирань + 1 передача, Ло 12 + 3 підбирання + 4 передачі, да Сілва 8 + 3 підбирання, Тайс 8 + 6 підбирань + 1 передача
Португалія: Кета 18 + 11 підбирань, Вільямс 8 + 3 підбирання + 2 передачі, Гамейро 7 + 1 підбирання + 4 передачі, Са 5 + 3 підбирання, Амаранте 5 + 3 підбирання, Брітo 5 + 3 підбирання + 1 передача
Литва – Латвія 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:25)
Литва: Велічка 21 + 5 підбирань + 12 передач, Сірвідіс 18 + 7 підбирань, Тубеліс 18 + 12 підбирань, Блажевич 9 + 5 підбирань, Валанчюнас 9
Латвія: Порзінгіс 34 + 19 підбирань, Ломазс 21 + 7 передач, Смітс 8 + 3 підбирань, Загарс 6 + 5 передач, Бертанс Давіс 3 + 8 підбирань + 3 передачі
Сербія – Фінляндія 86:92 (24:28, 24:16, 18:24, 20:24)
Сербія: Йокич 33 + 8 підбирань + 3 передачі, Йович 20 + 4 підбирання + 4 передачі, Добрич 9 + 5 підбирань, Міцич 8 + 3 підбирання + 4 передачі, Аврамович 6
Фінляндія: Маркканен 29 + 8 підбирань + 3 передачі, Янтунен 15 + 3 підбирання + 3 передачі, Валтонен 13 + 4 підбирання + 3 передачі, Літтл 13 + 8 підбирань + 6 передач, Муурінен 9
