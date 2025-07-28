Дюрант визначив головних легких форвардів в історії НБА
Американець назвав свій топ-4 легенд позиції легкого форварда
20 хвилин тому
36-річний американський баскетболіст Кевін Дюрант, який нині виступає за Х'юстон Рокетс, поділився власним рейтингом найвеличніших легких форвардів в історії НБА. Його вибір опублікувало видання Fadeaway World.
До списку увійшли такі гравці:
Кевін Дюрант
Леброн Джеймс
Кавай Леонард
Ларрі Берд
Цікаво, що Дюрант поставив самого себе на перше місце.
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