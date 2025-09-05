Легенда НБА назвав баскетболіста, який заслуговує звання GOAT
Хорас Грант також висловив повагу до Леброна Джеймса та Кобі Браянта
близько 2 годин тому
Чотириразовий чемпіон НБА Хорас Грант в ефірі подкасту Stacey King's Gimme The Hot Sauce на YouTube поділився думкою про те, хто заслуговує звання найвеличнішого баскетболіста в історії.
Що ми взагалі розуміємо під поняттям "найвеличніший"? Кількість титулів? Лідерство за підбираннями, передачами чи блок-шотами? Чи мається на увазі, що гравець ніколи не програвав у фіналах? Або мова про MVP? Якщо оцінювати за титулами, то назвати треба Білла Расселла.
Водночас він додав, що якби довелося обирати одного гравця, то це був би Майкл Джордан:
При всьому моєму повазі до Леброна, Кобі та багатьох інших, я обрав би Джордана.
