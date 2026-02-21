Харківські Соколи обіграли Старий Луцьк, Прикарпаття-Говерла поступилася Черкаським Мавпам
У Суперлізі відбулося 2 матчі «регулярки»
близько 2 годин тому
У Суперлізі GGBET відбулися два матчі регулярного чемпіонату з баскетболу.
Харківські Соколи перемогли Старий Луцьк, а Черкаські Мавпи мінімально обіграли Прикарпаття-Говерлу.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Старий Луцьк – Харківські Соколи 80:84 (23:25, 20:18, 20:17, 17:24)
Старий Луцьк: Андерсон 27 + 8 підбирань + 5 перехоплень + 3 передачі, Мур 23 + 4 передачі, Рой 15 - 4 втрати, Лесик 8 + 6 підбирань, Дюпін 2 — старт, Товкач 3, Горобченко 2, Михайлов 0
Соколи: Соловйов 25, Нікітін 11 + 8 підбирань, Клімов 11 - 5 втрат, Заплотинський 8 + 8 підбирань - 3 втрати, Хохоник 8 + 11 передач + 7 підбирань — старт, Клебан 7, Микита Безима 6, Максим Безима 6, Мартинов 2, Шавгаров 0, Чевердін 0
Прикарпаття-Говерла – Черкаські Мавпи 90:91 (18:22, 21:29, 31:18, 20:22)
Прикарпаття-Говерла: Рід 17, Кабацюра 21 + 5 підбирань, Старцев 23 + 8 передач, Морозов 12, Кузнецов 2 + 7 підбирань – старт; Марків 7, Браун 6 + 6 підбирань, Дмитренко 2, Чугунов 0
Черкаські Мавпи: Марченко 11, Упир 3, Пирогов 9, Гемлін 12 + 7 підбирань, Кошеватський 25 – старт; Дібіамака 22, Холод 9 + 8 підбирань, Голенков 0