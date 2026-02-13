Суперліга: Успіх Черкаських Мавп та перемога Харківських Соколів
Команда з Черкас перервала серію з 10 поспіль поразок
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
У баскетбольній Суперлізі GGBET було зіграно два матчі регулярного чемпіонату. Черкаси святкували успіх у протистоянні з івано-франківцями, а харків’яни виявилися сильнішими за представників Луцька.
Черкаські Мавпи – Говерла 81:72 (24:22, 21:14, 18:18, 18:18)
Харківські Соколи – Старий Луцьк 89:84 (26:22, 15:19, 27:18, 21:25)
