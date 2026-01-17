Х’юстон обіграв Міннесоту, Філадельфія поступилася Клівленду
Кліпперс перемогли Торонто
18 хвилин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Індіана – Новий Орлеан 127:119 (31:33, 42:33, 29:27, 25:26)
Індіана: Хафф 29 + 9 підбирань, Сіакам 27, Нембхард 19 + 10 передач, Несміт 12, Ферфі 7 – старт; Джексон 12, Макконнелл 8+9 передач, Вокер 6, Шеппард 4, Бредлі 3+9 підбирань.
Новий Орлеан: Вільямсон 27 + 7 передач, Мерфі 22, Бей 20, Фірс 16, Квін 14 + 12 підбирань – старт; Пул 11, Макгауенс 4, Маткович 3, Міссі 2, Хоукінс 0.
Філадельфія – Клівленд 115:117 (31:31, 31:24, 29:29, 24:33)
Філадельфія: Ембіід 33, Максі 22 + 9 передач + 5 перехоплень, Джордж 14, Еджкомб 10, Барлоу 2 – старт; Граймс 14 + 7 підбирань, Убре 12, Бона 4, Вотфорд 4, Вокер 0.
Клівленд: Тайсон 39, Е. Моблі 15 + 4 блок-шоти, Мітчелл 13 + 9 підбирань + 12 передач + 6 втрат, Аллен 10 + 7 підбирань, Портер 2 + 11 передач – старт; Хантер 16, Проктор 13, Томлін 9, Болл 0.
Бруклін – Чикаго 112:109 (27:23, 30:17, 32:32, 23:37)
Бруклін: Портер 26 + 7 підбирань, Клауні 23 + 11 підбирань, Клекстон 7 + 14 підбирань, Дьомін 5, Пауелл 3 – старт; Шарп 14, Вольф 13, Томас 8, Траоре 8+7 передач, Менн 5.
Чикаго: Вучевич 19, Вайт 17, Бузеліс 15 + 4 блок-шоти, Джонс 11, Окоро 6 – старт; Досунму 18, Сміт 14 + 13 підбирань + 4 блок-шоти, Вільямс 7, Хертер 2, Террі 0.
Торонто – Кліпперс 117:121 OT (32:24, 29:28, 28:26, 20:31, 8:12)
Торонто: Барнс 24 + 7 підбирань + 6 передач, Інгрем 19 + 5 втрат, Шед 15 + 13 передач, Агбаджі 15, Мюррей-Бойлс 11 – старт; Дік 15+7 підбирань, Мамукелашвілі 13, Мартін 5, Лоусон 0.
Кліпперс: Харден 31 + 10 передач, Зубац 16 + 14 підбирань, Данн 15 + 5 втрат, Сендерс 13, Батюм 0 – старт; Міллер 19+6 передач, Крісті 16, Нідерхойзер 5, Б. Лопес 3, Вашингтон 3, Браун 0.
Х’юстон – Міннесота 110:105 (29:34, 24:21, 28:27, 29:23)
Х’юстон: Дюрент 39 + 7 передач + 5 втрат, Шенгюн 25 + 14 підбирань, Томпсон 14 + 7 підбирань, Сміт 9, Окогі 1 – старт; Шеппард 14, Тейт 4, Капела 4, Девісон 0, Фінні-Сміт 0.
Міннесота: Рендл 39 + 5 втрат, Макденіелс 15 + 7 підбирань, Гобер 10 + 13 підбирань, Дівінченцо 8 + 8 підбирань, Конлі 6 – старт; Рід 25 + 9 підбирань, Хайленд 2, Кларк 0, Беранже 0.
Сакраменто – Вашингтон 128:115 (41:22, 26:39, 34:23, 27:31)
Сакраменто: Вестбрук 26 + 6 передач, Дерозан 17, Лавін 16, Ачіува 16, Рейно 4 + 8 підбирань – старт; Шрьодер 15, Сабоніс 13, Кліффорд 9 + 7 підбирань, Кардуелл 8 + 8 підбирань, Монк 4.
Вашингтон: Сарр 19, Джонсон 18, Шемпені 15 + 7 підбирань, Джордж 15 + 8 підбирань, Керрінгтон 11 + 9 передач – старт; Бренем 13, Беглі 8, Воткінс 6, Райлі 6, Джонсон 4, Гілл 0.