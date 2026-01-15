Володимир Кириченко

Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк не зіграв у матчі з Чикаго у регулярному чемпіонаті НБА.

Свят залишився на лаві запасних за рішенням тренера.

З останніх чотирьох ігор Джаз в НБА Михайлюк взяв участь лише в одному, інші три провів у запасі.

Святослав в цьому сезоні зіграв у 35 з 40 матчів, неодмінно виходячи у старті в кожному з них. Михайлюк у середньому набирає 9,0 очка, 2,6 підбирання, 2,0 передачі.

Юта програла Чикаго з рахунком 126:128.

Результати матчів чергового ігрового дня в НБА.