Михайлюк не зіграв в матчі проти Чикаго – втретє в чотирьох останніх іграх НБА
Цьому є причина
близько 1 години тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк не зіграв у матчі з Чикаго у регулярному чемпіонаті НБА.
Свят залишився на лаві запасних за рішенням тренера.
З останніх чотирьох ігор Джаз в НБА Михайлюк взяв участь лише в одному, інші три провів у запасі.
Святослав в цьому сезоні зіграв у 35 з 40 матчів, неодмінно виходячи у старті в кожному з них. Михайлюк у середньому набирає 9,0 очка, 2,6 підбирання, 2,0 передачі.
Юта програла Чикаго з рахунком 126:128.
Результати матчів чергового ігрового дня в НБА.