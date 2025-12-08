Олег Гончар

Єрусалимський Хапоель анонсував повернення домашніх матчів міжнародних турнірів до Ізраїлю після понад двох років перерви через війну в країні.

Президент Хапоеля Матан Адельсон оголосив про рішення.

«Після довгої перерви ми повертаємося до проведення міжнародних матчів в Ізраїлі. Після більш ніж двох років. Труднощі та виклики, які ми подолали як клуб і як країна, не мають собі рівних. Завтра — святковий день для ізраїльського спорту. Ми раді бути першою ізраїльською командою, яка приймає міжнародний матч тут, вдома».

Президент закликав вболівальників вшанувати пам’ять загиблих.

Зазначимо, що за Хапоель виступає українець Дмитро Скапінцев.