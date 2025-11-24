Бродський різко відреагував на відмову Скапінцева їхати до збірної України
Бродський нагададав, що Дмитро є вихованцем його клубу
близько 2 годин тому
Дмитро Скапінцев
Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський в соцмережах відреагував на те, що баскетболіст Хапоеля Дмитро Скапінцев відмовився їхати грати за збірну України на матчі відбору на чемпіонат світу-2027.
Бродський розчарований тим, що Скапінцев є вихованцем його школи.
«І що робити з черкащанином Скапінцевим? Це учень моєї приватної школи. Я особисто за все платив. Вже чотири роки він не їде до збірної. Зараз грає за Хапоель Єрусалим. Вся рідня живе в Черкасах».
Раніше у ФБУ повідомили, що Скапінцев і Лень проігнорували виклик до збірної.
Україна зіграє у кваліфікації до чемпіонату світу проти Грузії (27 листопада) та Данії (30 листопада).