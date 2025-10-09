Скапінцев – найкращий гравець Хапоеля у дебютному матчі в Єврокубку
Український центровий провів на майданчику близько 17 хвилин
близько 2 годин тому
Дмитро Скапінцев / Фото - Facebook
Український центровий Хапоеля з Єрусалиму Дмитро Скапінцев став найкращим гравцем команди у своєму дебютному матчі в Єврокубку.
Під час зустрічі з Цедевітою-Олімпією Скапінцев провів на майданчику 16 хвилин 36 секунд, набрав 15 очок, 7 підбирань та 1 передачу.
Хапоель зазнав поразки з рахунком 84:99.
Зазначимо, що 27-річний українець влітку став гравцем Хапоеля. Минулий сезон він провів у Лізі розвитку за Ріп Сіті Ремікс, де набирав у середньому 10 очок, 8,2 підбирання та 1,9 блок-шота за гру.
Нагадаємо, Скапінцев взяв участь у передсезонному матчі Хапоеля проти Брукліна.