Ковляр дебютував за Будучность у Єврокубку
Українець допоміг команді розгромити суперника
38 хвилин тому
Олександр Ковляр
Розігруючий збірної України Олександр Ковляр дебютував за чорногорську Будучность у першому турі Єврокубка, де його команда перемогла Лондон Лайонс із рахунком 86:59.
Ковляр провів на майданчику 14 хвилин, набрав 5 очок (1/2 двоочкових, 0/1 триочкових, 3/4 штрафних), віддав 3 передачі, зробив 1 підбирання та 1 блок-шот. Його рейтинг ефективності склав 9 балів.
23-річний українець приєднався до Будучності в липні 2025 року після сезону в литовському Літкабелісі.
Наступний матч чорногорці зіграють 5 жовтня проти сербського Спартака в рамках 1-го туру Адріатичної ліги.
Нагадаємо, раніше Ковляр встановив рекорд збірної України за набраними очками.
Поділитись