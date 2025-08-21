Розігруючий захисник збірної України Олександр Ковляр висловився пресслужбі ФБУ про рекордні 33 очки у заключному матчі прекваліфікації ЧС-2027 зі Словаччиною:

Як часто буває в баскетболі, в третій чверті може бути послаблення. Це трошки було – перші пʼять хвилин, але ми витримали, намагалися приймати правильні рішення і, думаю, нам це вдалося, тому маємо зараз позитивний результат.

Мої 33 очки? Я радий, що мені вдалося допомогти моїй команді і що я зміг показати свою найкращу гру, показати, що я вмію. Головне, що це нам допомогло.

Зараз дуже приємні відчуття, попри те, що ми продемонстрували не дуже гарну гру в першому матчі проти Швейцарії. Я не вважаю, що у нас були якісь проблеми зі складом, я дякую хлопцям, які приїхали, дякую тренерам, які працювали з нами цей місяць. Ми повертаємося з позитивним результатом – це добре для нас та для країни.

Було дуже круто грати виїзний матч у Братиславі з такою підтримкою. Дякую вболівальникам, що прийшли та підтримали нас.