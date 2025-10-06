Олег Гончар

Розігруючий Будучності Олександр Ковляр взяв участь у поєдинку Адріатичної ліги проти Спартака Суботиця, який завершився поразкою чорногорського клубу з рахунком 93:97.

Українець провів на майданчику майже 28 хвилин, за які набрав 12 очок (3 з 4 двоочкових, 2 з 5 триочкових), зібрав 4 підбирання та віддав 6 асистів.

23-річний Ковляр приєднався до Будучності в липні після сезону в Литкабелісе. Цей матч став одним із ключових для нього в новому клубі.

Спартак здобув перемогу завдяки сильній обороні в кінцівці, тоді як Будучность намагався відігратися, але не вистачило влучності.

Нагадаємо, Ковляр дебютував за Будучность у Єврокубку.