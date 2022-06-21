Кравцов: «Мій дядько до останнього думав, що минеться – зрештою прилетів снаряд, відірвало шматок будинку»

Рекордсмен збірної – про рідних в часи війни

Рекордсмен збірної України за кількістю матчів В’ячеслав Кравцов розповів про те, чи перебувають його рідні зараз в безпеці:

«Мої батьки виїхали з Одеси десь на п’ятий-шостий день війни. З дядьком, який живе в Чернігові, була складна ситуація. Уже йшли бої під Черніговом, він до останнього думав, що все минеться, і зрештою, снаряд прилетів просто в його город, у нього приватний будинок. Паркан, шматок будинку відірвало. Дядько в той час був у будинку. Ясно, що схопив речі і спробував виїхати. Це вже було непросто, адже Чернігів було майже повністю оточено, був один проїзд на Київ і той під обстрілами. Тому їхав практично лісовими стежками».

Наразі Кравцов перебуває в складі збірної України, що готується до матчів кваліфікації на чемпіонат світу. Перший етап підготовки вже завершено.

Головний тренер Айнарс Багатскіс зізнався, що Святослав Михайлюк і Олексій Лень хочуть зіграти на національну команду.