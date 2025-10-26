Київ-Баскет вирвав перемогу у Черкаських Мавп, Харківські Соколи поступилися Рівному
Кривбас впорався з Ніко-Баскетом
близько 1 години тому
26 жовтня у регулярному чемпіонату України з баскетболу відбулися три зустрічі.
Київ-Баскет у близькому матчі переграв Черкаські Мавпи, Кривбас переміг Ніко-Баскет, а Харківські Соколи поступилися Рівному.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 79:78 (19:25, 20:19, 22:19, 18:15)
Київ-Баскет: Колаволе 12, Сушкін 23 + 5 передач, Романиця 2, Клевзуник 17 + 6 підбирань, Сандул 8 + 7 підбирань – старт; Маліч 13, Карпюк 4 + 6 підбирань, Смітюх 0
Черкаські Мавпи: Марченко 9, Пирогов 6, Дібіамака 12 + 5 підбирань, Гемлін 6 + 7 підбирань, Кошеватський 27 – старт; Упир 8, Холод 6 + 5 підбирань, Агафонов 4 + 6 підбирань, Голенков 0
Кривбас – Ніко-Баскет 84:69 (31:15, 13:10, 23:27, 17:17)
Кривбас: Хілл 27 + 8 підбирань + 5 перехоплень + 2 передачі, Пікок 26 + 7 підбирань - 3 втрати, Скіра 7 + 7 підбирань + 4 блок-шота, Водолазський 5 - 4 втрати, Бібіков 2 + 7 підбирань + 4 передачі — старт, Триколенко 11 + 4 підбирання + 3 блок-шота, Пашолок 2, Бречка 2, Мельнік 1, Коротченко 1
Ніко-Баскет: Сафонов 18, Лукʼян 12 + 6 передач + 3 підбирання - 4 втрати, Зайцев 5 + 5 підбирань, Гарбар 5 + 6 підбирань, Стуров 3 — старт, Грищук 17 + 11 підбирань + 2 блок-шота, Кабанов 5, Неамцу 2, Лихой 2, Володін 0
Рівне-ОШВСМ – Харківські Соколи 64:56 (17:16; 15:15; 13:11; 19:14)
Рівне-ОШВСМ: Поносов 5, Тимощук 2 + 5 підбирань, Трейлор 15 + 4 підбирання, Шепелев 4 + 3 підбирання, Дюпрі 13 + 10 підбирань – старт; Хайнс 7 + 6 підбирань + 5 передач, Коровяков 7 + 7 підбирань, Рябой 6 + 5 підбирань, Головчик 5 + 2 перехоплення. Шептицький 0, Ковалєвський 0, Кравченко 0.
Харківські Соколи: Хохоник 26 + 3 підбирання, Клімов 2, Заплотиньский 4 + 10 підбирань + 3 блок-шоти, Максим Безима 4, Нікітін 2 + 7 підбирань – старт; Мартинов 8 + 6 підбирань, Соловйов 3, Микита Безима 3 + 4 підбирання, Чевердін 2, Клебан 2, Шавгаров 0.