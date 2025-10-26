Харківській Соколи перемогли Київ-Баскет, Дніпро здолав Старий Луцьк у Суперлізі
Рівне та Запоріжжя втратили очки
40 хвилин тому
Фото: ФБУ
У баскетбольній Суперлізі Україні були зіграні чергові матчі.
Старий Луцьк – Дніпро 79:85 (24:23, 18:23, 17:21, 20:18)
Київ-Баскет – Харківські Соколи 75:78 (22:18, 25:23, 15:22, 13:15)
Рівне – Черкаські Мавпи 70:74 (12:21, 18:13, 24:18, 16:22)
Прикарпаття-Говерла – Запоріжжя 76:73 ОТ (10:16, 18:10, 22:19, 15:20, 11:8)
Запоріжжя і Дніпро здобули перемоги у Суперлізі.
Поділитись