Запоріжжя, Черкаські Мавпи, Дніпро, Харківські Соколи та Київ-Баскет здобули перемоги у Суперлізі
Столична команда здобула п'яту перемогу поспіль
близько 1 години тому
Фото: ФБУ
У баскетбольній Суперліги Україні відбулися чергові поєдинки.
Запоріжжя – Ніко Баскет 80:75 (20:19, 20:19, 25:21, 15:16)
Черкаські Мавпи – Старий Луцьк 75:69 (15:16, 22:19, 17:19, 21:15)
Київ-Баскет – Рівне 79:67 (24:14, 14:18, 24:17, 17:18)
Дніпро – Кривбас 81:72 (25:20, 23:20, 22:20, 11:12)
Харківські Соколи – Прикарпаття Говерла 75:65 (22:23, 17:10, 20:10, 16:22)
Поділитись