Олег Гончар

40-річний форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс перед тим, як активувати опцію гравця на 52,6 мільйона доларів у своєму нинішньому клубі, розглядав можливість переходу до Даллас Маверікс.

Про це повідомив журналіст The Athletic Джон Холлінджер.

За інформацією джерела, у Далласі Джеймс міг би возз’єднатися зі своїми колишніми партнерами по команді Ентоні Девісом та Кайрі Ірвінгом, а також зіграти разом із першим номером драфту-2025 Купером Флеггом. Це могло б створити потужний склад для боротьби за чемпіонський титул.

Минулого сезону Леброн демонстрував високий рівень гри, набираючи в середньому 24,4 очка, 7,8 підбирання та 8,2 передачі за матч.

Нагадаємо, раніше став відомий клуб, який претендує на Леброна наступного літа.

Також Леброн та Лука Дончіч раніше підтримали продаж Лейкерс.