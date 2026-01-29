Олег Гончар

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс увійшов в історію НБА під час матчу регулярного чемпіонату проти Клівленд Кавальєрс (99:129). Попри поразку команди, Джеймс досяг позначки у 60 тисяч ігрових хвилин за кар’єру та став першим баскетболістом ліги, якому підкорився цей рубіж.

У звітній грі 41-річний американець набрав 11 очок і провів на паркеті достатньо часу, щоб закріпити історичне досягнення. Найближчими переслідувачами Леброна за кількістю зіграних хвилин залишаються Карл Мелоун (54 852), Елвін Хейс (50 000), Вілт Чемберлен (47 859) та Оскар Робертсон (43 886), однак жоден із них не перетнув символічну межу у 60 тисяч. Для Джеймса цей сезон став уже 23-м у кар’єрі — за цим показником він також одноосібно очолив історичний список, перевершивши рекорд Вінса Картера.

Окремий емоційний момент відбувся під час паузи в матчі. Клівленд, який обрав Джеймса на драфті 2003 року, вшанував свого вихованця відео на великому екрані. Саме у складі цього клубу Леброн у 2016 році здобув перший чемпіонський титул в історії франшизи. Реакція гравця була щирою — він не зміг стримати сліз.