Леброн Джеймс — найвисокооплачуваний баскетболіст року
Каррі та Дюрант в Топ-3 найбільш високооплачуваних
20 хвилин тому
Леброн Джеймс
Північноамериканське видання Sportico опублікувало щорічний рейтинг топ-100 найвисокооплачуваних спортсменів 2025 року. Перше місце посів футболіст Аль-Насра Криштиану Роналду, який заробив $260 млн.
Найбагатшим баскетболістом став чотириразовий чемпіон НБА Леброн Джеймс з Лос-Анджелес Лейкерс — $128,7 млн.
Топ-10 найвисокооплачуваних баскетболістів за підсумками 2025 року:
- Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) — $128,7 млн
- Стефен Каррі (Голден Стейт Ворріорз) — $105,4 млн
- Кевін Дюрант (Х'юстон Рокетс) — $100,8 млн
- Янніс Адетокунбо (Мілвокі Бакс) — $94,3 млн
- Ентоні Едвардс (Міннесота Тімбервулвз) — $62,2 млн
- Джоел Ембіїд (Філадельфія Сіксерс) — $61 млн
- Джейсон Тейтум (Бостон Селтікс) — $60,4 млн
- Джиммі Батлер (Голден Стейт Ворріорз) — $60,3 млн
- Нікола Йокич (Денвер Наггетс) — $60,2 млн
- Девін Букер (Фінікс Санз) — $59 млн