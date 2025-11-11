Олег Гончар

Зірковий форвард Леброн Джеймс цього тижня тренуватиметься з Саут-Бей Лейкерс — фарм-клубом основної команди в G-лізі. Про це повідомляє ESPN.

40-річний Леброн готується до свого 23-го сезону в НБА. Впродовж тижня він приєднається до тренувань Саут-Бей Лейкерс, де буде набирати фізичну форму після травми.

Джеймс пропустив увесь передсезонний період і старт регулярки через запалення правого сідничного нерва. Дебют планують на середину листопада, можливо, 18-го листопада проти Юти Джаз.

Лейкерс без Джеймса стартували з семи перемог та двох поразок. Команду тягнуть до перемог Лука Дончіча та Остін Рівз.

Минулого сезону Джеймс у 70 матчах набирав в середньому 24,4 очка, 8,2 передачі та 7,8 підбирання за гру.