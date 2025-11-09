Олег Гончар

Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич набрав 22 очки та 11 передач у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Атланти Хоукс (102:122), повідомляє Marca.com.

Після цієї гри Дончич підкорив позначку в 1000 набраних очок у складі Лейкерс. Для цього йому знадобилося лише 39 матчів, що є новим рекордом франшизи.

Лука перевершив досягнення Леброна Джеймса, який у сезоні 2018/2019 після переходу до клубу з Лос-Анджелеса досяг 1000 очок у 42-й грі.

