Олег Гончар

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс не з’явився на паркеті у стартовій грі нового сезону через запалення сідничного нерва. Команда програла Голден Стейт Ворріорз із рахунком 109:119. Для Джеймса це перший випадок за всю його кар’єру, коли він не зіграв у матчі-відкритті.

Дебют форварда в НБА відбувся ще у 2003 році в складі Клівленд Кавальєрс, де він одразу набрав 25 очок у зустрічі проти Сакраменто Кінгз. Упродовж семи сезонів у рідному клубі Леброн незмінно виходив на старт сезону.

Після переходу до Маямі Хіт у 2010 році він відзначився 31 очком у дебютній грі проти Бостон Селтікс. Повернувшись у Клівленд через чотири роки, знову провів серію матчів-відкриттів. А після переходу до Лейкерс у 2018 році розпочав свій перший сезон у новій команді з 26 очками у грі проти Портленд Трейл Блейзерс.

Минулого сезону Леброн відіграв 70 поєдинків, маючи середні показники 24,4 очка, 7,8 підбирання та 8,2 передачі. Пропуск стартового матчу лише підкреслив, наскільки рідко Джеймс випадає зі складу через травми за більш ніж два десятиліття у лізі.