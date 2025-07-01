Володимир Кириченко

Баскетбольний клуб Юта затвердив контракт українського атакувального захисника Святослава Михайлюка на наступний сезон.

Юта гарантувала 3,68 мільйона доларів зарплати Михайлюка, яка до цього була негарантованою. Святослав розпочне свій другий сезон у складі Джаз – минулого літа він підписав чотирирічну угоду.

Юта мала час до 30 червня, щоб ухвалити рішення щодо контрактів Михайлюка та Джонні Джузенга. Вибір зробили на користь українця, тоді як Джузенг став вільним агентом.

The Utah Jazz have guaranteed the $3.68 million non-guaranteed salary of Svi Mykhailiuk for the 2025-26 season, @hoopshype has learned. — Michael Scotto (@MikeAScotto) June 30, 2025

У минулому сезоні Михайлюк зіграв 38 матчів за Юту, із них 13 – у старті, набираючи в середньому 8,8 очка, 2,4 підбирання та 2,0 передачі.

Наступний сезон стане для Михайлюка восьмим у НБА. Від моменту драфту 2018 року, де його обрав Детройт, він зіграв у кількох клубах ліги, а також став чемпіоном у складі Бостона.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк змінив ігровий номер у Юті.