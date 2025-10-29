Олег Гончар

Український центровий Олексій Лень підписав контракт із мадридським Реалом.

Про це повідомив керівник компанії SIGSports Майкл Лельчицький.

32-річний українець розпочав кар’єру в НБА у 2013 році, коли на драфті його обрав п'ятим номером Фінікс Санз.

За кар’єру Лень виступав за шість клубів: Фінікс Санз, Атланта Гокс, Сакраменто Кінгз, Торонто Репторз, Вашингтон Візардс та Лос-Анджелес Лейкерс. Загалом він зіграв 714 матчів, демонструючи середні показники 7,7 очка та 5,3 підбирання за гру.

Перехід до Реалу – це крок для Леня, який втратив шанси залишитись в НБА.