Нью-Йорк припинив співпрацю з Ленем
У вересні Нікс підписали українця на контракт Exhibit 9
близько 2 годин тому
Олексій Лень / Фото - lakeshowlife.com
Нью-Йорк відрахував українського центрового Олексія Леня.
У вересні Нікс підписали його на контракт Exhibit 9.
Лень розпочав минулий сезон у складі Сакраменто, за який провів 36 матчів, в середньому набираючи 1,4 очка, 1,8 підбирання та 0,8 передачі.
У лютому його обміняли в Лейкерс – Олексій провів 10 матчів, в яких в середньому набирав 2,2 очка, 3,1 підбирання та 0,8 передачі. У плей-оф українець двічі виходив на майданчик. Для Леня це був 12-й сезон у лізі.
Також НІкс відрахували Гаррісона Метьюза та Метта Раяна.
Нагадаємо, Лень відіграв 12 хвилин за Нью-Йорк у передсезонних матчах НБА.