Лейкерс поступилися Мілвокі, Атланта завдала розгрому Денверу
Оклахома мінімально обіграла Мемфіс
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Бостон – Торонто – 125:117 (37:30, 31:30, 29:26, 28:31)
Бостон: Прітчард 27 + 8 передач, Браун 25 + 8 підбирань + 7 передач, Хаузер 19, Уайт 18, Кетта 10 – старт; Саймонс 15, Гарза 6 + 7 підбирань, Гонсалес 5, Уолш 0.
Торонто: Волтер 19, Барретт 19 + 7 передач, Куіклі 17 + 13 передач, Мамукелашвілі 15 + 8 підбирань, Мюррей-Бойлс 7 – старт; Шед 13 + 8 передач, Дік 9, Мартін 7, Мобо 6, Лоусон 3, Беттл 2.
Вашингтон – Нью-Орлеан – 107:128 (26:28, 24:32, 34:40, 23:28)
Вашингтон: Джордж 15, Сарр 14, Джонсон 12, Кулібалі 8, Міддлтон 4 – старт; Вукчевич 15 + 5 блок-шотів, Шемпені 12 + 9 підбирань, Керрінгтон 11, Бренем 10, Джонсон 6, Гілл 0.
Новий Орлеан: Мерфі 35 + 8 підбирань, Вільямсон 31, Фірс 21 + 6 передач + 6 втрат, Квін 14 + 16 підбирань + 12 передач + 5 втрат, Макгауенс 6 – старт; Піві 9, Хоукінс 7, Міссі 3 + 9 підбирань, Маткович 2, Пул 0, Александер 0.
Орландо – Філадельфія – 91:103 (28:24, 26:29, 25:30, 12:20)
Орландо: Бейн 23, Блек 21, Банкеро 14 + 11 підбирань + 7 передач, Картер 13 + 8 підбирань, Пенда 5 + 7 підбирань – старт; Річардсон 9, Айзек 4, Бітадзе 2.
Філадельфія: Максі 29, Ембіід 22 + 9 підбирань, Джордж 18 + 9 підбирань, Барлоу 11 + 9 підбирань, Еджкомб 6 + 9 підбирань + 7 передач – старт; Драммонд 7, Граймс 6, Уокер 2, Маккейн 2.
Бруклін – Кліпперс – 105:121 (25:35, 22:28, 29:28, 29:30)
Бруклін: Дьомін 19, Портер 18 + 6 передач, Клекстон 13, Клауні 12, Менн 8 – старт; Томас 13, Вольф 11, Шарп 6 + 9 підбирань, Траоре 5.
Кліпперс: Харден 31 + 6 передач + 6 втрат, Леонард 26, Коллінз 16, Данн 9, Зубац 5 – старт; Міллер 21, Сендерс 5, Батюм 5, Б. Лопес 3.
Мемфіс – Оклахома – 116:117 (35:25, 30:21, 29:35, 22:36)
Мемфіс: Джарен Джексон 23 + 7 підбирань, Кауард 13 + 9 підбирань + 5 втрат, Лендейл 13 + 10 підбирань, Уеллс 10, Спенсер 7 + 11 передач – старт; Джексон 18, Альдама 15 + 7 підбирань + 7 передач, В. Вільямс 13, Колдуелл-Поуп 2, Колоко 2.
Оклахома: Джейлен Вільямс 26 + 10 передач, Мітчелл 23 + 6 передач, Віггінс 16 + 7 підбирань, Дорт 13, Карлсон 5 – старт; К. Вільямс 21 + 8 підбирань, Карузо 7, Джо 3, Дженг 3, Барнхайзер 0.
Денвер – Атланта – 87:110 (28:30, 22:28, 25:16, 12:36)
Денвер: Вотсон 25 + 11 підбирань + 5 втрат, Тайсон 10, Пікетт 7 + 6 передач, Холмс 6, К. Браун 0 – старт; Гордон 14 + 9 підбирань, Ннаджі 12, Хардуей 10, Б. Браун 3.
Атланта: Джонсон 29 + 9 підбирань + 6 передач, Александер-Уокер 22 + 8 підбирань, Деніелс 17 + 11 підбирань + 10 передач, Оконгву 15, Крейчі 0 – старт; Воллес 10, Ньюелл 9, Кеннард 8.
Фінікс – Нью-Йорк – 112:107 (28:23, 34:37, 32:26, 18:21)
Фінікс: Букер 31 + 8 передач, Брукс 27 + 7 підбирань, О’Ніл 12, Вільямс 10, Гіллеспі 6 – старт; Аллен 10, Гудвін 7, Данн 7, Флемінг 2.
Нью-Йорк: Брансон 27, Макбрайд 17, Таунс 15 + 12 підбирань + 5 втрат, Анунобі 15 + 8 підбирань, Бріджес 11 + 8 підбирань – старт; Кларксон 12, Робінсон 8 + 14 підбирань, Колек 2.
Голден Стейт – Сакраменто – 137:103 (34:29, 29:30, 34:25, 40:19)
Голден Стейт: Каррі 27 + 10 передач, Батлер 15 + 6 передач, Др. Грін 11 + 8 передач, Пост 11, Муди 7 – старт; Мелтон 19, Подземські 14, Пейтон II 12 + 9 підбирань, Хорфорд 9, Хілд 6, Сантос 4, Річард 2.
Сакраменто: Дерозан 24, Лавін 15, Вестбрук 13 + 7 передач, Рейно 8 + 7 підбирань, Елліс 5 – старт; Шредер 15, Монк 8, Кардуелл 6 + 8 підбирань, Кліффорд 6, Картер 2, Ачіува 1.
Портленд – Х’юстон – 111:105 (28:29, 27:27, 22:34, 34:15)
Портленд: Камара 25, Авдія 20 + 6 передач + 5 втрат, Шарп 20 + 8 підбирань, Сіссоко 13, Клінген 8 + 15 підбирань + 6 передач – старт; Лав 18, Ріт 3, Рупер 2, Ян Ханьсен 2.
Х’юстон: Дюрант 30 + 12 підбирань, Томпсон 24 + 9 підбирань, Сміт 13 + 8 підбирань, Ісон 6, Адамс 5 + 9 підбирань – старт; Шеппард 20, Окогі 4, Фінні-Сміт 3, Капела 0.
Лейкерс – Мілвокі – 101:105 (25:24, 27:37, 25:25, 24:19)
Лейкерс: Джеймс 26 + 9 підбирань + 10 передач, Дончіч 24 + 9 підбирань + 9 передач, Ларевіа 13, Смарт 9, Ейтон 4 – старт; Вандербілт 9 + 9 підбирань, Вінсент 6, Хейс 6, Кнехт 4, Клебер 0.
Мілвокі: Портер 22 + 6 передач, Я. Адетокумбо 21, Грін 11, Роллінз 10, Тернер 8 – старт; Кузма 13, Портіс 11 + 12 підбирань, Трент 6, Г. Харріс 3.