Михайлюк набрав 8 очок у матчі проти діючого чемпіона НБА
Юті для перемоги цього не вистачило
близько 2 годин тому
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк зіграв у матчі з Оклахомою в регулярному чемпіонаті НБА.
Михайлюк вийшов у стартовому складі команди. Він провів на майданчику 27 хвилин, набрав 8 очок (3/8 з гри, 0/5 триочкові), 7 підбирань та 6 передач.
Юта програла з рахунком 125:129.
Цього сезону Михайлюк у середньому набирає 9,0 очок, 2,7 підбирання, 2,0 передачі.
