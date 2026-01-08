Володимир Кириченко

Форвард Орландо Паоло Банкеро виконав вирішальний кидок у матчі проти Брукліна у регулярному чемпіонаті НБА.

Банкеро влучив із відскоком від щита під час сирени в овертаймі матчу.

Спочатку було незрозуміло, чи був носок гравця на лінії, але повтор показав, що Банкеро справді був за дугою. Це принесло Орландо перемогу з рахунком 104:103 ОТ.

Під час матчу Паоло набрав 30 очок, 14 підбирань, 6 передач.

Це був п’ятий переможний кидок Банкеро в НБА і другий – цього сезону. Інший він реалізував наприкінці 2025 року – вирішальний кидок із фолом у фінальні секунди перемоги Орландо в Індіані.

Загалом цього сезону Меджик мають чотири переможні кидки. Два інші виконав Дезмонд Бейн – триочковий на сирені проти Портленда 10 листопада та прохід з лейапом за 0,9 секунди до кінця овертайму в матчі в Юті 20 грудня.

