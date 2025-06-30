Олег Шумейко

Чемпіон НБА у складі Лейкерс Станіслав Медведенко в інтерв’ю sport-express.ua оцінив перспективи Максима Шульги в НБА.

Станіславе Юрійовичу, як ви оцінюєте ігрові характеристики Максима?

Він має хороший кидок, гарний шутер. Також доволі добре складений у фізичному плані, тому може перетворитись у другий/третій номер (атакувальний захисник, або легкий форвард) з класним кидком.

Чи є у нього видимі мінуси?

Для Бостона він добре підходить, бо команда дуже багато кидає, а от у збірній Шульгу пробували розігруючим захисником. Це, м’яко кажучи, не його позиція.

Перед драфтом українець грав за команду Ремз з Університету Співдружності Вірджинії. Який це рівень в американському студентському баскетболі?

Гарна команда з середньої частини І дивізіону NCAA.

Бостон Селтікс – топова франшиза, чемпіони 2024 року. Про які перспективи там ми можемо говорити?

Усе буде залежати від напрямку Бостона. Можливо, клуб вибере курс на перебудову, а виглядає так, що вони можуть це зробити – уже «трейданули» Крістапса Порзінгіса, Джру Холідея, а можуть обміняти ще й Джейлена Брауна, чи ще когось.

Якщо процес перебудови відбудеться, то у Шульги буде досить непоганий шанс себе проявити. У поточному ж складі на його позиції дуже багато гравців і може бути дуже складно. Імовірно, що при цьому розкладі він і не буде у складі Бостона.

Ви уже сказали, що Макс може вирости в хорошого шутера в NBA. А на кого він схожий за манерою гри?

Раніше у Бостоні (2017-2020) грав такий баскетболіст, як Гордон Хейворд. Ось якщо у Шульги все складеться і Бостон піде шляхом омолодження, то він може вирости у гравця такого рівня. Інакше – може бути складний шлях. Максим працьовитий хлопець, він це вже довів, тож побачимо.

У Селтікс висловилися про українця.