Віцепрезидент баскетбольних операцій Бостона Майк Заррен пояснив драфт Селтікс розігруючого Максима Шульги під 57-м піком. Слова функціонера наводить basket.com.ua:

Макс – фізично міцний хлопець, який вміє тримати м’яч і володіє хорошим кидком. Дуже жорсткий гравець, який є переможцем за характером. Шульга був у Бостоні на переддрафтовому тренуванні і повечеряв з нашим гравцем та своїм колишнім партнером Юта Стейт Німіасом Кветою, після чого ми звернули на нього увагу.

Шульга та інший обраний в другому раунді гравець Амарі Вільямс, ймовірно, підпишуть двосторонні контракти з Селтікс, але остаточного рішення по даному питанню поки що немає.