Михайлюк допоміг Юті перемогти Мемфіс, Детройт розгромив Атланту
Голден Стейт поступився Міннесоті
близько 3 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон – Клівленд 126:130 (24:35, 36:27, 40:23, 26:45)
Вашингтон: Керрінгтон 27 + 8 передач, Макколлум 27 + 6 передач, Беглі 15 + 13 підбирань, Джордж 15, Шемпені 3 + 7 підбирань – старт; Воткінс 15 + 8 підбирань, Вукчевич 14, Райлі 7, Джонсон 3.
Клівленд: Мітчелл 48, Е. Моблі 23 + 13 підбирань + 6 передач, Гарленд 18 + 6 передач, Хантер 15, Тайсон 13 – старт; Болл 5, Портер 4, Вейд 2, Браянт 2, Томлін 0.
Детройт – Атланта 142:115 (34:33, 35:27, 35:19, 38:36)
Детройт: Каннінгем 15 + 7 передач, Д. Робінсон 15, Дюрен 14 + 7 підбирань, Томпсон 12, Харріс 9 – старт; Стюарт 17, Холланд 12, Айві 10, Леверт 10+8 передач, Грін 9, Дженкінс 8, Сассер 7, Рід 4.
Атланта: Александер-Вокер 22, Джонсон 19 + 11 підбирань + 11 передач + 5 втрат, Деніелс 18 + 10 підбирань, Оконгву 14 + 4 блок-шоти + 5 втрат, Рисаше 10 – старт; Ньюелл 10, Крейчі 8, Гуйє 8, Воллес 6, Кеннард 0.
Філадельфія – Індіана 115:105 (34:31, 29:27, 27:32, 25:15)
Філадельфія: Ембіід 39 + 9 підбирань, Джордж 23, Еджкомб 22, Граймс 10 + 9 підбирань, Барлоу 10 + 8 підбирань – старт; Вокер 6, Маккейн 5, Драммонд 0 + 9 підбирань, Едвардс 0.
Індіана: Сіакам 20, Нембхард 18 + 7 передач, Хафф 13, Томпсон 12, Матурін 7 – старт; Макконнелл 15, Метьюз 8, Джексон 7 + 9 підбирань, Вокер 3 + 7 підбирань, Бредлі 2, Ферфі 0.
Шарлотт – Чикаго 126:129 (29:33, 32:22, 31:34, 34:40)
Шарлотт: Кніппел 33 + 9 передач, Бріджес 32 + 7 передач, Міллер 18, Сімпсон 10, Колкбреннер 10 – старт; Джеймс 14, Салон 5, Грін 2, Діабаті 2, Пітерсон 0.
Чикаго: Гідді 26 + 7 підбирань + 11 передач, Вайт 20, Окоро 15, Вучевич 13, Бузеліс 10 – старт; Коллінз 16 + 8 підбирань, Вільямс 16, Джонс 6, Сміт 5 + 10 підбирань, Террі 2, Філіпс 0.
Мемфіс – Юта 126:130 (31:36, 33:25, 33:42, 29:27)
Мемфіс: Альдама 22 + 7 підбирань, Морент 21 + 10 передач, Веллс 19, Кауард 17 + 12 підбирань + 6 передач, Джарен Джексон 12 – старт; Спенсер 20, Лендейл 8 + 9 підбирань, Колдвелл-Поуп 7, В. Вільямс 0.
Юта: Джордж 39 + 8 передач, Маркканен 26 + 9 підбирань + 5 втрат, Нуркич 13 + 17 підбирань + 7 передач, Бейлі 8, Михайлюк 6 – старт; Лав 20 + 8 підбирань, Сенсабо 11, Коллієр 5 + 8 передач, Філіповскі 2, Клейтон 0.
Даллас – Бруклін 119:111 (32:33, 33:28, 25:31, 29:19)
Даллас: Девіс 24 + 14 підбирань, Флегг 22 + 8 передач, Маршалл 17, Вашингтон 13, Нембхард 0 – старт; Крісті 15, Томпсон 12, Вільямс 9, Пауелл 7.
Бруклін: Портер 34, Клекстон 14 + 10 підбирань, Менн 12 + 7 передач, Клауні 11, Дьомін 3 – старт; Вольф 17 + 7 підбирань, Мартін 11, Шарп 6, З. Вільямс 3, Пауелл 0, Траоре 0.
Голден Стейт – Міннесота 120:127 (27:28, 36:33, 28:27, 29:39)
Голден Стейт: Каррі 39, Пост 16, Батлер 15 + 8 підбирань, Спенсер 12, Хілд 6 – старт; Муді 11, Мелтон 9, Джексон-Девіс 8+7 підбирань, Подземскі 2, Сантос 2, Пейтон II 0.
Міннесота: Рендл 27 + 9 підбирань + 6 передач, Гобер 24 + 14 підбирань, Дівінченцо 21, Макденіелс 17, Хайленд 3 – старт; Рід 18 + 7 передач, Шеннон 9, Діллінгем 6, Кларк 2.
