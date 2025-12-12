33 очки Зубаца не допомогли Кліпперс обіграти Х'юстон, Денвер розгромив Сакраменто
Мілуокі без Янніса переміг Бостон
близько 2 годин тому
Х'юстон – Кліпперс / Фото - Yahoo
12 грудня в рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися чотири матчі.
Х'юстон впорався з Кліпперс (115:113), незважаючи на 33 очки Івіці Зубаца (13 із 14 з гри, 7 з 11 штрафних).
Мілуокі без Янніса Адетокумбо переміг Бостон завдяки 31 очку Кайла Кузми (13 із 17 з гри, 1 з 2 через дугу, 4 з 5 з лінії).
НБА. Регулярний чемпіонат
Х'юстон – Кліпперс 115:113 (29:29, 22:25, 29:28, 35:31)
Мілуокі – Бостон 116:101 (29:35, 31:32, 27:13, 29:21)
Новий Орлеан – Портленд 143:120 (39:30, 31:38, 35:29, 38:23)
Сакраменто – Денвер 105:136 (26:41, 28:36, 27:32, 24:27)