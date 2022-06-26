Михайлюк допоможе збірній України в липневих матчах

Лень пропустить майбутні матчі команди Багатскіса

Український атакуючий захисник «Торонто» Святослав Михайлюк зіграє за збірну в липневих матчах кваліфікації на чемпіонат світу-2023.



Баскетболіст незабаром прибуде в Ригу (Латвія) де приєднається до національної команди.

Також НБА дала дозвіл зіграти за збірну України центровому «Сакраменто» Олексію Леню. Але гравець пропустить липневі матчі і лише в серпні приєднається до команди, щоб зіграти в кваліфікації на ЧС-2023 і Євробаскеті-2022.

Відзначимо, що досягнута домовленість з того, що НБА покриє страхування гравців.

Раніше збірна України в рамках підготовки до відбору на ЧС-2023 зіграла контрольні матчі зі Словаччиною (75:61) і Португалією (76:77).

Нагадаємо, збірна України в Ризі зіграє домашні матчі відбору на ЧС-2023 проти Грузії (1 липня) та Іспанії (7 липня), а 4 липня національна команда в Скоп'є буде протистояти Північній Македонії.