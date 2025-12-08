Михайлюк провів 33 хвилини в матчі за Юту
Українець не допоміг перемогти
Український захисник Святослав Михайлюк стартував за Юту в матчі з Оклахомою, але Джаз поступилися 101:131.
28-річний українець провів 33 хвилини 21 секунду, набравши 6 очок, 2 підбирання та 1 передачу.
Тандер, які є чинними чемпіонами та лідерами турнірної таблиці, домінували в матчі, а особливо в третій четверті (38:18).
Середні показники Михайлюка за сезон: 9,0 очка, 2,7 підбирання, 2,1 передачі за гру.