Володимир Кириченко

Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк зіграв у матчі з Нью-Йорком у регулярному чемпіонаті НБА.

Свят вийшов у старті і провів на майданчику 19 хвилин. За цей час він набрав 3 очки і зробив 3 підбирання. У його активі 1/8 з гри, у тому числі 1/6 триочкових.

Юта поступилась Нікс з рахунком 112:146.

28-річний Михайлюк у цьому сезоні провів 22 матчі, у яких набирав у середньому 9,1 очка, 2,7 підбирання і 2,1 асиста.

Результати ігрового дня в НБА.